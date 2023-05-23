Украинские боевики выкладывают на своих ресурсах видео, как диверсанты вторгались под покровом ночи вчера в Белгородскую область. На кадрах якобы зафиксирован момент перехода границы России колонной бронетехники. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Противник провёл военно-психологическую операцию, призванную прорекламировать нацистские формирования предателей РФ, которые нанесли беспокоящий удар, не несущий никакой тактико-стратегической пользы врагу. Или же его можно рассматривать как разведку боем, отметили репортёры.
Ранее боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) показали на видео колонну бронетехники США перед нападением на Белгородскую область.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.