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РВ: диверсанты показали видео, как под покровом ночи вторгались в Белгородскую область

0:47
Силовые структуры

Украинские боевики выкладывают на своих ресурсах видео, как диверсанты вторгались под покровом ночи вчера в Белгородскую область. На кадрах якобы зафиксирован момент перехода границы России колонной бронетехники. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Пересечение границы России диверсантами ВСУ

Противник провёл военно-психологическую операцию, призванную прорекламировать нацистские формирования предателей РФ, которые нанесли беспокоящий удар, не несущий никакой тактико-стратегической пользы врагу. Или же его можно рассматривать как разведку боем, отметили репортёры.

Ранее боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) показали на видео колонну бронетехники США перед нападением на Белгородскую область.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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