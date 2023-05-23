Отношение Запада к Украине изменилось после того, как Киев потерял контроль над Артёмовском, считает экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, американские власти и европейские лидеры недовольны неудачными действиями украинских подразделений на этом направлении. Полковник не исключил, что Вашингтон попытается заставить Киев "заморозить" конфликт.
"Сторонники президента Украины Владимира Зеленского больше не верят в миф об украинской победе", — подчеркнул Макгрегор в публикации для издания The American Conservative.
Ранее бывший советник главы Пентагона заявил, что ВСУ понесли катастрофические потери из-за решения Киева удерживать Артёмовск. Как пояснил полковник, сдача города украинскими войсками войдёт в историю в качестве поворотного момента конфликта.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.