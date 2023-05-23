В небе над Белгородом ПВО сбило беспилотники

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом система противовоздушной обороны сбила БПЛА противника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: telegram

Глава региона подчеркнул, что по предварительным данным никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб устанавливают подробности произошедшего.