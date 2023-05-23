Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом система противовоздушной обороны сбила БПЛА противника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что по предварительным данным никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб устанавливают подробности произошедшего.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.