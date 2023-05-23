ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

В результате обстрела были повреждены электрические сети, пострадавших нет. Обесточенными оказались села Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Порядка 400 человек лишились света.

В скором времени будут проводиться ремонтные работы.