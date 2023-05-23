Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В результате обстрела были повреждены электрические сети, пострадавших нет. Обесточенными оказались села Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Порядка 400 человек лишились света.
В скором времени будут проводиться ремонтные работы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.