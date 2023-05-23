Старовойт: украинский БПЛА атаковал подстанцию в Суджанском районе Курской области

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Фото: ru.wikipedia.org

Это привело к тому, что обесточенными оказались села Плехово, Гуево и Горналь. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам на объекте.

В результате происшествия никто не пострадал.