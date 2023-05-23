БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Это привело к тому, что обесточенными оказались села Плехово, Гуево и Горналь. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам на объекте.
В результате происшествия никто не пострадал.
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