Залужный сообщил о проведении обсуждения по поводу усиления ПВО с командованием НАТО

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с представителями командования НАТО в ЕС в лице американского генерала Кристофера Каволи, в ходе которого стороны обсудили усиление ПВО Украины, к которому планируется подключить истребители F-16.

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Залужный написал в своём Telegram-канале, что у него состоялся разговор по телефону с генералом Кристофером Каволи.

"Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", — сообщил Залужный.

Также главком ВСУ добавил, что речь шла и о продолжении совместной деятельности по ремонту военной техники.

Залужный, по его словам, также сообщил Каволи о планах сформировать новые бригады в украинской морской пехоте, о чём ранее уже информировал украинский президент Владимир Зеленский.

Залужного очень давно уже не было видно на публике после российских ракетных ударов по украинским военным объектам. Член хакерской группы "Джокер ДНР" рассказал РИА Новости, что состояние здоровья Залужного, перенесшего несколько сложных операций, далеко не самое лучшее.