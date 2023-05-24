Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер признал, что ВСУ потеряли Артёмовск и город контролируют российские военные.
По словам Райдера, давать оценку уровня контроля над городом Пентагон пока не может.
"Мы знаем, что Россия фактически удерживает значительную часть территории Артёмовска и его окрестностей. Украинские вооружённые силы продолжают осуществлять некие действия вблизи этого города", — заявил представитель Пентагона на брифинге.
О каких "неких действиях" ВСУ в окрестностях города идёт речь, Райдер не уточнил, как и то, держит ли официальный Киев в курсе американских партнёров о происходящем на линии боевых действий.
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