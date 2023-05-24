Пентагон США признал переход Артёмовска под контроль ВС России

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер признал, что ВСУ потеряли Артёмовск и город контролируют российские военные.

Фото: РИА Новости

По словам Райдера, давать оценку уровня контроля над городом Пентагон пока не может.

"Мы знаем, что Россия фактически удерживает значительную часть территории Артёмовска и его окрестностей. Украинские вооружённые силы продолжают осуществлять некие действия вблизи этого города", — заявил представитель Пентагона на брифинге.

О каких "неких действиях" ВСУ в окрестностях города идёт речь, Райдер не уточнил, как и то, держит ли официальный Киев в курсе американских партнёров о происходящем на линии боевых действий.