Вооружённым силам РФ удалось отразить множественные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, минувшая ночь в ряде населённых пунктов Белгородской области оказалась беспокойной. При этом он добавил, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
"Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов", — подтвердил губернатор в Telegram-канале.
Как пояснил Гладков, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть БПЛА. Он также проинформировал о повреждениях на территории Белгорода, Борисовского и Белгородского районов. Губернатор подчеркнул: специалисты экстренных служб уже осуществляют подомовой обход.
Ранее БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал.
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