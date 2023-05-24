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МК: капитан Гундаров проинформировал, зачем Зеленскому понадобился корпус морской пехоты

Силовые структуры

О создании нового военного формирования на Украине Владимир Зеленский объявил сразу после поездки в Японию, где в Хиросиме проходил саммит G7. Корпус морской пехоты обычно предназначается для наступательных операций. Что собирается захватывать Киев, рассказал капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Владимир Гундаров.

МК: капитан Гундаров проинформировал, зачем Зеленскому понадобился корпус морской пехоты
Фото: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11228325/inx960x640.jpg

Для него очевиден тот факт, что президенту Незалежной внушили мысль о том, что Крымский полуостров с помощью одних сухопутных частей вернуть невозможно.

"В данном случае речь идёт о создании именно корпуса морской пехоты. Это несколько иная структура — почти что отдельный вид вооруженных сил, по образцу американского корпуса морской пехоты. А это означает, что тогда у них не обязательно должны быть корабли", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Авиационной составляющей у Украины пока нет, но будет, считает Гундаров. В данный момент Западом обсуждается вероятность поставок Киеву истребителей F-16, а далее последует и другая необходимая техника.

Однако на создание корпуса морской пехоты требуется не месяц и не два, поэтому даже в будущем году это вряд ли произойдет, полагает собеседник издания. Однако при определённых условиях планы Зеленского могут осуществиться, и новое военное формирование будет готово уже к совсем другим сражениям.

"Речь идёт о том, что Запад собирается сейчас заморозить конфликт. Не хотелось бы, чтобы так произошло, но если он все-таки будет заморожен, то Украину начнут готовить уже к более серьёзному конфликту в будущем", — заключил Гундаров.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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