Мирошник: на фоне огромных потерь наёмников Британия ищет их на неожиданных направлениях

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за большого количества погибших в зоне спецоперации наёмников Западу приходится прибегать к ухищрениям для поиска новых, подчас на непривычных и даже неожиданных направлениях. Об этом рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Фото: СмК

Выяснилось, что в Британии ведётся поиск наёмников, желающих поучаствовать в анонсированном контрнаступлении ВСУ, в государствах Северной Африки и странах Ближнего Востока. Мирошник напомнил, что "белых" наёмников из Прибалтики, Польши и других восточноевропейских стран становится всё меньше.

"Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются", — сказал Мирошник в разговоре с РИА Новости.

Бывший посол отметил также тщетность усилий украинских посольство и консульств, даже не скрывающих, что ведётся поиск наёмников.

"Потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития. И сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет", — добавил Мирошник.

По мнению политика, предстоящие попытки контрнаступления станут катастрофическими для украинской армии, и без того ослабленной тяжёлой обороной Артёмовска.