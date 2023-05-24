Из-за большого количества погибших в зоне спецоперации наёмников Западу приходится прибегать к ухищрениям для поиска новых, подчас на непривычных и даже неожиданных направлениях. Об этом рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Выяснилось, что в Британии ведётся поиск наёмников, желающих поучаствовать в анонсированном контрнаступлении ВСУ, в государствах Северной Африки и странах Ближнего Востока. Мирошник напомнил, что "белых" наёмников из Прибалтики, Польши и других восточноевропейских стран становится всё меньше.
"Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются", — сказал Мирошник в разговоре с РИА Новости.
Бывший посол отметил также тщетность усилий украинских посольство и консульств, даже не скрывающих, что ведётся поиск наёмников.
"Потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития. И сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет", — добавил Мирошник.
По мнению политика, предстоящие попытки контрнаступления станут катастрофическими для украинской армии, и без того ослабленной тяжёлой обороной Артёмовска.
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