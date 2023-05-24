Экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов прокомментировал предположение о том, что удар, который стал причиной ранения главкома ВСУ Валерия Залужного, был не случайным.
Эксперт не исключил, что точное попадание в место, где находился Залужный, могло быть делом рук двойных агентов.
"Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали "на два фронта" и были двойными агентами. Вот и результат", — сказал Попов в разговоре с "МК".
Эксперт добавил, что, по слухам, на месте ранения Залужного велось некое крупное оперативное совещание, о котором российской стороне могло быть известно заранее благодаря работе разведки.
Однако награду за устранение Залужного в РФ едва ли кто-то получит, отметил Попов.
"На сей раз об этом точно будут молчать, чтобы не раскрыть какого-то, кто мог от нас присутствовать в его окружении. А вычислить достаточно легко", — сказал эксперт.
Попов добавил, что правду обо всём, что связано с попаданием в Залужного, мы узнаем ещё очень не скоро, а может, этого никогда и не произойдёт.
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