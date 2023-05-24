МК: Генерал Попов считает, что в окружении Залужного могли быть двойные агенты, которые навели на него удар

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов прокомментировал предположение о том, что удар, который стал причиной ранения главкома ВСУ Валерия Залужного, был не случайным.

Фото: csn-tv.ru

Эксперт не исключил, что точное попадание в место, где находился Залужный, могло быть делом рук двойных агентов.

"Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали "на два фронта" и были двойными агентами. Вот и результат", — сказал Попов в разговоре с "МК".

Эксперт добавил, что, по слухам, на месте ранения Залужного велось некое крупное оперативное совещание, о котором российской стороне могло быть известно заранее благодаря работе разведки.

Однако награду за устранение Залужного в РФ едва ли кто-то получит, отметил Попов.

"На сей раз об этом точно будут молчать, чтобы не раскрыть какого-то, кто мог от нас присутствовать в его окружении. А вычислить достаточно легко", — сказал эксперт.

Попов добавил, что правду обо всём, что связано с попаданием в Залужного, мы узнаем ещё очень не скоро, а может, этого никогда и не произойдёт.