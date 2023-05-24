НАТО под руководством Германии решило продемонстрировать России свои серьёзные намерения, проведя масштабные военные учения под названием Air Defender 23, информация о которых появилась в газете Bild*.
Журналисты напомнили, что речь об этих учениях шла ещё в 2018 году, однако их подготовкой занялись только после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.
"Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина", — сказано в материале.
В своей статье авторы ссылаются на заявление главы штаба ВВС Германии Инго Герхартца, который сообщил, что задача этих учений — дать понять всем, что НАТО в состоянии действовать максимально быстро "в случае самого худшего".
Совместные учения ЕС и США состоятся с 12 по 23 июня в Германии, в них будет задействовано несколько тысяч бойцов и 240 военных самолётов.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.