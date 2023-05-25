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Рогов: в Запорожской области нет никаких признаков контрнаступления ВСУ

1:22
Силовые структуры

На линии соприкосновения в Запорожской области не видно никаких признаков контрнаступления ВСУ, ВС РФ полностью контролируют ситуацию в регионе. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: в Запорожской области нет никаких признаков контрнаступления ВСУ
Фото: Правда.Ру

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк проинформировал в эфире итальянского телеканала Rai о начавшемся несколько дней назад контрнаступлении Киева.

Член главного совета Запорожской области заверил, что это заявление не соответствует действительности.

"В Запорожской области пока не наблюдается признаков начала контрнаступления украинских боевиков. Ситуация продолжает оставаться стабильно напряженной и находится под контролем российской армии", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов считает, что Подоляк вынужден был так сказать, потому что западные кураторы давят на Киев, требуя от него заметных и быстрых военных результатов. Член администрации уверен, что теперь любое действие со стороны ВСУ Киев будет преподносить как "контрнаступление", включая теракты и диверсии.

"Они попытаются преподнести западным избирателям картинку, что любые теракты и обстрелы это и есть наступление", — пояснил Рогов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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