Пресс-служба МО Украины показала на видео главкома ВСУ Залужного

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось новое видео с главкомом вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Как сообщается, его разместил работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан.

Видео с Залужным

Он утверждает, что видео было снято сегодня, 25 мая. На видео главком сидит в каком-то кабинете за столом.

Отметим, пока достоверность видео не подтверждена. Также неизвестно, где оно снято.

Ранее сегодня депутат Рады от "Слуги народа" Анна Пуртова опубликовала, по её словам, свежее фото с Залужным с подписью: "Скоро всё узнаете".

Как на видео, так и на фото у главкома есть небольшая борода, однако он в разной одежде.