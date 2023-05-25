В Сети появилось новое видео с главкомом вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Как сообщается, его разместил работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан.
Он утверждает, что видео было снято сегодня, 25 мая. На видео главком сидит в каком-то кабинете за столом.
Отметим, пока достоверность видео не подтверждена. Также неизвестно, где оно снято.
Ранее сегодня депутат Рады от "Слуги народа" Анна Пуртова опубликовала, по её словам, свежее фото с Залужным с подписью: "Скоро всё узнаете".
Как на видео, так и на фото у главкома есть небольшая борода, однако он в разной одежде.
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