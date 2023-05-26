Диверсионные группы и дальше будут проникать на территорию России, а дроны ВСУ продолжат падать на мирные города, пока линия боевого соприкосновения не переместится ближе к центру Украины, заявил Pravda.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.
"Только отодвинув линию соприкосновения по меньшей мере на сотню-другую километров можно обезопасить российские приграничные регионы. Только это поможет", — заверил он.
От нападений ДРГ противника на мирные населённые пункты РФ не получится защититься, просто укрепив границу, отметил бывший боец спецподразделения "Вымпел".
"Это бесполезное дело, потому что как бы не была укреплена граница, какими бы техническими средствами, а это невозможно на всех участках физически сделать, потенциальная возможность для проникновения их групп всегда будет сохраняться", — пояснил Корольков.
Поэтому командование ВС РФ, подчеркнул специалист, уничтожает любые скопления войск и техники неприятеля вблизи границ России.
"Пока предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности дают свои результаты. Эти случаи нападений пока единичные", — резюмировал эксперт.
Утром 26 мая украинский беспилотник взорвался на крыше офисного здания в столице Краснодарского края.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.