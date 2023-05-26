Ветеран СВР рассказал о сложностях борьбы с диверсантами ВСУ: Это бесполезное дело

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсионные группы и дальше будут проникать на территорию России, а дроны ВСУ продолжат падать на мирные города, пока линия боевого соприкосновения не переместится ближе к центру Украины, заявил Pravda.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

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"Только отодвинув линию соприкосновения по меньшей мере на сотню-другую километров можно обезопасить российские приграничные регионы. Только это поможет", — заверил он.

От нападений ДРГ противника на мирные населённые пункты РФ не получится защититься, просто укрепив границу, отметил бывший боец спецподразделения "Вымпел".

"Это бесполезное дело, потому что как бы не была укреплена граница, какими бы техническими средствами, а это невозможно на всех участках физически сделать, потенциальная возможность для проникновения их групп всегда будет сохраняться", — пояснил Корольков.

Поэтому командование ВС РФ, подчеркнул специалист, уничтожает любые скопления войск и техники неприятеля вблизи границ России.

"Пока предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности дают свои результаты. Эти случаи нападений пока единичные", — резюмировал эксперт.

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