Марков объяснил, почему США и Европа не страдают от военного конфликта на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Дмитрия Медведева, который заявил, что конфликт на Украине может длится десятилетиями.

Фото: volgodonsk.bezformata.com

Марков согласился с Медведевым, который уверен, что военное противостояние затянется на долгие годы.

Политический эксперт подсчитал, что за 10 лет конфликта людские потери на Украине составят 3%.

"Общество даже не заметит. И легко Украина будет готова воевать и 20 лет", — выразил своё мнение Марков

Политолог отметил, что США и Европа только выигрывают от вооружённого конфликта.

"США. Никаких почти потерь. Меняют старое оружие на более новое. Чуть больше загружают ВПК. А политической выгоды у США очень много от войны на Украине. Евросоюз. Траты небольшие. Небольшие проблемы от беженцев. Но всё очень терпимо", — объяснил Марков.

Он уверен, что 20 лет противостояния всем под силу выдержать.