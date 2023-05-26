Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Дмитрия Медведева, который заявил, что конфликт на Украине может длится десятилетиями.
Марков согласился с Медведевым, который уверен, что военное противостояние затянется на долгие годы.
Политический эксперт подсчитал, что за 10 лет конфликта людские потери на Украине составят 3%.
"Общество даже не заметит. И легко Украина будет готова воевать и 20 лет", — выразил своё мнение Марков
Политолог отметил, что США и Европа только выигрывают от вооружённого конфликта.
"США. Никаких почти потерь. Меняют старое оружие на более новое. Чуть больше загружают ВПК. А политической выгоды у США очень много от войны на Украине. Евросоюз. Траты небольшие. Небольшие проблемы от беженцев. Но всё очень терпимо", — объяснил Марков.
Он уверен, что 20 лет противостояния всем под силу выдержать.
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