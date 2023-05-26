Волонтёры в зоне СВО показали новейшие антидроновые ружья

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с волонтёрами организационно-правового центра "Война и мир" на позициях под Авдеевкой (ДНР).

Андрей и Леонид показали журналистке состав аптечек для солдат, которые центр собирает самостоятельно. Также они продемонстрировали сублимированный борщ — состава пакета хватает на пять литров, готовится он 10 минут с добавлением тушёнки.

Волонтёры помогают бойцам не только в лечении и пропитании, но и выполнять боевые задачи. Активисты группы представили корреспонденту новинку — антидроновое ружьё со сканером стоимостью около 1,5 млн рублей.

Ещё у группы есть автомат с тепловизором и прибором ночного видения, который специально подготовлен под работу против вражеских беспилотников.