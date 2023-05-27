В Сети появились видеозаписи, снятые в подвальных помещениях в населённом пункте Артёмовск. На кадрах бойцы Вооружённых сил Украины запечатлели завершающие сражения в окраинных частях города. Их публикует Telegram-канал издания "Русская Весна".
На кадрах можно увидеть боевые действия, развернувшиеся за последний участок Артёмовска. Военнослужащие оборудовали укрытия в подвальных помещениях, нанося удары по ближайшим строениям, в которых находятся солдаты русской армии. Они также занимались проведением вылазок.
Ранее сообщалось, что взятие ВС РФ Артёмовска продолжило череду важных успехов российской армии.
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