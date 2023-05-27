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РВ: опубликованы видеокадры последних боёв в руинах Артёмовска глазами военных ВС Украины

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Силовые структуры

В Сети появились видеозаписи, снятые в подвальных помещениях в населённом пункте Артёмовск. На кадрах бойцы Вооружённых сил Украины запечатлели завершающие сражения в окраинных частях города. Их публикует Telegram-канал издания "Русская Весна".

На кадрах можно увидеть боевые действия, развернувшиеся за последний участок Артёмовска. Военнослужащие оборудовали укрытия в подвальных помещениях, нанося удары по ближайшим строениям, в которых находятся солдаты русской армии. Они также занимались проведением вылазок.

Ранее сообщалось, что взятие ВС РФ Артёмовска продолжило череду важных успехов российской армии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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