РВ: опубликованы видеокадры последних боёв в руинах Артёмовска глазами военных ВС Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились видеозаписи, снятые в подвальных помещениях в населённом пункте Артёмовск. На кадрах бойцы Вооружённых сил Украины запечатлели завершающие сражения в окраинных частях города. Их публикует Telegram-канал издания "Русская Весна".

На кадрах можно увидеть боевые действия, развернувшиеся за последний участок Артёмовска. Военнослужащие оборудовали укрытия в подвальных помещениях, нанося удары по ближайшим строениям, в которых находятся солдаты русской армии. Они также занимались проведением вылазок.

Ранее сообщалось, что взятие ВС РФ Артёмовска продолжило череду важных успехов российской армии.