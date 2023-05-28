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Полковник Макгрегор предсказал действия ВС РФ после провала наступления ВСУ

Силовые структуры

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор дал свой прогноз по поводу ситуации на линии соприкосновения на фоне ожидаемого наступления ВСУ.

Полковник Макгрегор предсказал действия ВС РФ после провала наступления ВСУ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Полковник считает, что массовое наступление украинской армии обязательно произойдёт, но будет подавлено российскими военными, которые после этого могут взять под контроль Одессу и Харьков.

"Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", — сказал Макгрегор в своём блоге.

Ранее Макгрегор назвал катастрофой для Киева поражение украинской армии в Артёмовске.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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