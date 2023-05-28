Полковник Макгрегор предсказал действия ВС РФ после провала наступления ВСУ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор дал свой прогноз по поводу ситуации на линии соприкосновения на фоне ожидаемого наступления ВСУ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Полковник считает, что массовое наступление украинской армии обязательно произойдёт, но будет подавлено российскими военными, которые после этого могут взять под контроль Одессу и Харьков.

"Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", — сказал Макгрегор в своём блоге.

Ранее Макгрегор назвал катастрофой для Киева поражение украинской армии в Артёмовске.