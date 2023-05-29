Политолог Сергей Марков выдвинул несколько версий о целях массированных ракетных ударов по Киеву.
Марков отметил, что интенсивные атаки на столицу Украины, где, по его словам, самая сильная система ПВО, продолжаются уже несколько дней.
"Это самые мощные удары за всё время СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале, комментируя противостояние российских ракет и украинской системы ПВО.
Политический эксперт отметил, что ему не очень ясна цель таких активных ударов по ПВО Киева.
"Чтобы ВСУ убрали ПВО с фронта и перевели в Киев? Дело чести разбить Пэтриоты? Расчищают пространство для ударов по центрам принятия решений?" — перечислил свои предположения Марков.
Политолог считает, что следует дождаться результатов битвы в Киеве.
"Предыдущая битва ВКС России против энергосистемы Украины закончилась победой энергосистемы Украины", — напомнил Марков.
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