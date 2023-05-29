Марков объяснил, чего пытается добиться Россия ракетными ударами по Киеву

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков выдвинул несколько версий о целях массированных ракетных ударов по Киеву.

Фото: realist.online

Марков отметил, что интенсивные атаки на столицу Украины, где, по его словам, самая сильная система ПВО, продолжаются уже несколько дней.

"Это самые мощные удары за всё время СВО", — написал политолог в своём Telegram-канале, комментируя противостояние российских ракет и украинской системы ПВО.

Политический эксперт отметил, что ему не очень ясна цель таких активных ударов по ПВО Киева.

"Чтобы ВСУ убрали ПВО с фронта и перевели в Киев? Дело чести разбить Пэтриоты? Расчищают пространство для ударов по центрам принятия решений?" — перечислил свои предположения Марков.

Политолог считает, что следует дождаться результатов битвы в Киеве.

"Предыдущая битва ВКС России против энергосистемы Украины закончилась победой энергосистемы Украины", — напомнил Марков.