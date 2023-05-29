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СВО продлится ещё пять лет: репортаж Дарьи Асламовой из Бахмута

2:00
Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в только что освобождённом Бахмуте (Артёмовске), где пообщалась с бойцами ЧВК "Вагнер".

Один из военных рассказал журналистке, что сейчас находится в информационном вакууме и пока не знает о том, что бойцы ЧВК стали "звёздами". По словам "вагнеровца", основную часть его жизни в последние полгода занимала работа в зоне СВО, поэтому времени отвлекаться на что-либо ещё не было.

"Я приехал добровольцем. Когда я выбирал, куда, то понял, что ЧВК "Вагнер" — это те, кто будут действительно делать результат", — заявил "музыкант".

Также солдат отметил, что не задумывается об отпуске и ждёт решения командования.

"Здесь всё в зависимости от обстановки. Сейчас мы Бахмут взяли. Если командование отпустит, то поеду в отпуск. Если нет, то будем работать дальше. Потому что мы понимаем, что идет война на выживание нашего русского мира. И всё. Больше никак. Назад дороги нет", — рассказал военный.

На очереди в СВО — Польша

По мнению "вагнеровца", СВО не завершится скоро и будет продолжаться как минимум пять лет. Он допускает вариант, при котором в военные действия будут втянуты соседи Украины.

"Следующая Польша на очереди. Их накачивают деньгами, также накачивают оружием. Когда закончится? Я думаю, лет пять", — заявил военный.

"Музыкант" отметил, что не слишком задумывается о политической составляющей СВО. Для него главное, что была выполнена задача — взять Бахмут.

"Мы свою задачу выполнили, которую нам поставил наш первый. Теперь пусть более высокие, более умные люди решают, что там дальше будет. Если нам поставят задачу брать еще что-то, идти, двигаться — мы пойдем, будем работать", — считает солдат.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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