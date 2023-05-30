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Шойгу: армия России наносит удары при выявлении поставок Украине западной техники

1:01
Силовые структуры

Российская армия отслеживает пути передачи западных вооружений киевскому режиму. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: армия России наносит удары при выявлении поставок Украине западной техники
Фото: kremlin.ru

Он отметил, что при выявлении свежих поставок российские военные наносят удары по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), где хранится оборудование Запада. По его словам, западные страны усиливают поддержку Киева.

"Мы отслеживаем объёмы и пути поставок и при выявлении наносим удары", — подчеркнул Шойгу во время тематического селекторного совещания.

Ранее в Минобороны проинформировали, что Воздушно-космические силы России атаковали базу иностранного легиона, расположенную в районе населённого пункта Торецк под Артёмовском. Кроме того, российская авиация нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации 54-й мехбригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Верхнекаменское.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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