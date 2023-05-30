Шойгу: армия России наносит удары при выявлении поставок Украине западной техники

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия отслеживает пути передачи западных вооружений киевскому режиму. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что при выявлении свежих поставок российские военные наносят удары по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), где хранится оборудование Запада. По его словам, западные страны усиливают поддержку Киева.

"Мы отслеживаем объёмы и пути поставок и при выявлении наносим удары", — подчеркнул Шойгу во время тематического селекторного совещания.

Ранее в Минобороны проинформировали, что Воздушно-космические силы России атаковали базу иностранного легиона, расположенную в районе населённого пункта Торецк под Артёмовском. Кроме того, российская авиация нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации 54-й мехбригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Верхнекаменское.