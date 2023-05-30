Российская армия отслеживает пути передачи западных вооружений киевскому режиму. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что при выявлении свежих поставок российские военные наносят удары по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), где хранится оборудование Запада. По его словам, западные страны усиливают поддержку Киева.
"Мы отслеживаем объёмы и пути поставок и при выявлении наносим удары", — подчеркнул Шойгу во время тематического селекторного совещания.
Ранее в Минобороны проинформировали, что Воздушно-космические силы России атаковали базу иностранного легиона, расположенную в районе населённого пункта Торецк под Артёмовском. Кроме того, российская авиация нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации 54-й мехбригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Верхнекаменское.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.