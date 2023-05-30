Атака Москвы беспилотниками — тема номер один во всех СМИ и среди российского населения. Люди обеспокоены, эксперты обсуждают ситуацию. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв дал советы россиянам в отношении атаки БПЛА:
"Можно вниз сбегать, можно дома переждать, надо первое, что сделать, если вы заметили беспилотник сразу же позвонить в 112 и сообщить: объект такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант. Больше ничего делать не надо".
Депутат также предупредил, что всех, кто снимает полёты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность, "Единая Россия" уже инициирует данный законопроект.
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