Депутат ГД РФ Гурулёв: всех снимающих полёты БПЛА будет ждать уголовная ответственность

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака Москвы беспилотниками — тема номер один во всех СМИ и среди российского населения. Люди обеспокоены, эксперты обсуждают ситуацию. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв дал советы россиянам в отношении атаки БПЛА:

Фото: Агентство "Москва"

"Можно вниз сбегать, можно дома переждать, надо первое, что сделать, если вы заметили беспилотник сразу же позвонить в 112 и сообщить: объект такой-то, точка такая-то. Это оптимальный вариант. Больше ничего делать не надо".

Депутат также предупредил, что всех, кто снимает полёты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность, "Единая Россия" уже инициирует данный законопроект.