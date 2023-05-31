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Город полностью разрушен: Асламова показала, что сейчас происходит в Бахмуте

1:14
Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась в Бахмут (Артёмовск), чтобы посмотреть, что происходит в городе после освобождения от украинских войск. Сопровождали журналистку бойцы ЧВК "Вагнер".

По словам военных, в городе не осталось ни одного мирного жителя. Во время активных боевых действий подразделения "вагнеровцев" выводили оставшихся гражданских. Не все хотели покидать своё жильё даже в такой ситуации, в основном это пожилые люди.

"Понять их можно, это их единственное жильё. Объясняешь им ситуацию, пытаешься оказать хоть какую-то поддержку. Говоришь, что их могут убить. Эвакуировать мирных очень тяжело", — рассказывает "вагнеровец".

Бойцы уверены, что Россия со временем отстроит город заново — точно так же, как это происходит с Мариуполем.

Также "музыканты" рассказали, как происходит работа в ЧВК и возвращение на "гражданку". Солдаты говорят, что многие не находят там себе место и приходят обратно в "Вагнер". Но есть те, которые остаются дома после завершения контракта.

"Война, она не для всех", — заявил боец.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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