Город полностью разрушен: Асламова показала, что сейчас происходит в Бахмуте

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась в Бахмут (Артёмовск), чтобы посмотреть, что происходит в городе после освобождения от украинских войск. Сопровождали журналистку бойцы ЧВК "Вагнер".

По словам военных, в городе не осталось ни одного мирного жителя. Во время активных боевых действий подразделения "вагнеровцев" выводили оставшихся гражданских. Не все хотели покидать своё жильё даже в такой ситуации, в основном это пожилые люди.

"Понять их можно, это их единственное жильё. Объясняешь им ситуацию, пытаешься оказать хоть какую-то поддержку. Говоришь, что их могут убить. Эвакуировать мирных очень тяжело", — рассказывает "вагнеровец".

Бойцы уверены, что Россия со временем отстроит город заново — точно так же, как это происходит с Мариуполем.

Также "музыканты" рассказали, как происходит работа в ЧВК и возвращение на "гражданку". Солдаты говорят, что многие не находят там себе место и приходят обратно в "Вагнер". Но есть те, которые остаются дома после завершения контракта.

"Война, она не для всех", — заявил боец.