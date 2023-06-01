Лукашенко заявил, что спецоперацию на Украине стоило провести в 2014-2015 годах

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года. Тогда произошёл "коричневый переворот", подчеркнул президент.

Фото: РИА Новости

"Всё к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности…" — сказал глава республики во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что в то время белорусские и российские политики хотели урегулировать конфликт мирными способами.