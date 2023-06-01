Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года. Тогда произошёл "коричневый переворот", подчеркнул президент.
"Всё к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности…" — сказал глава республики во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Вместе с этим Лукашенко отметил, что в то время белорусские и российские политики хотели урегулировать конфликт мирными способами.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.