Игнат заявил, что ВСУ не атакуют пункты дислокации "Искандеров" ВС РФ из-за обязательств перед Западом

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев имеет обязательства перед Западом, поэтому не атакует пункты дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые находятся на территории Российской Федерации. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет "Укринформ".

Фото: Вадим Савицкий

"Есть стратегия, мы обещали партнёрам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — сказал Игнат.

Спикер отметил в очередной раз, что у России заканчиваются ракеты и она их экономит, иначе последняя атака была бы более массированной. Также Игнат сообщил, что в случае пусков ракет ВС России с территории Украины, войска ВСУ будут применять всё имеющееся у них вооружение.