Киев имеет обязательства перед Западом, поэтому не атакует пункты дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые находятся на территории Российской Федерации. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет "Укринформ".
"Есть стратегия, мы обещали партнёрам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", — сказал Игнат.
Спикер отметил в очередной раз, что у России заканчиваются ракеты и она их экономит, иначе последняя атака была бы более массированной. Также Игнат сообщил, что в случае пусков ракет ВС России с территории Украины, войска ВСУ будут применять всё имеющееся у них вооружение.
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