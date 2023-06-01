Проценко: после обстрелов Белгородской области со стороны армии Украины госпитализированы 11 человек

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко сообщил, что в результате обстрелов области со стороны ВСУ госпитализированы 11 человек.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино, и один поступивший — житель Борисовского района", — сказал специалист.

По его данным, состояние четырёх пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Пациентов оперируют в отделении реанимации, подчеркнул эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обстрелы Белгородской области и заявил, что они не повлияют на ход военной спецоперации на Украине.