Главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко сообщил, что в результате обстрелов области со стороны ВСУ госпитализированы 11 человек.
"Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино, и один поступивший — житель Борисовского района", — сказал специалист.
По его данным, состояние четырёх пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Пациентов оперируют в отделении реанимации, подчеркнул эксперт.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обстрелы Белгородской области и заявил, что они не повлияют на ход военной спецоперации на Украине.
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