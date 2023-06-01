Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал ликвидировать киевский режим и сравнил его с осиным гнездом.
"Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению", — подчеркнул политик во время выступления в Общевойсковом волгоградском полигоне Прудбой.
По словам экс-лидера РФ, если не уничтожить эту систему, угроза останется навсегда. Из-за этого Москве придётся запускать спецоперации, добавил чиновник.
"Нужно ликвидировать само осиное гнездо", — отметил Медведев.
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