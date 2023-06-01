Медведев: сложившийся на Украине режим подлежит истреблению

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал ликвидировать киевский режим и сравнил его с осиным гнездом.

Фото: ya.ru

"Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению", — подчеркнул политик во время выступления в Общевойсковом волгоградском полигоне Прудбой.

По словам экс-лидера РФ, если не уничтожить эту систему, угроза останется навсегда. Из-за этого Москве придётся запускать спецоперации, добавил чиновник.

"Нужно ликвидировать само осиное гнездо", — отметил Медведев.