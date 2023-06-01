Командир танкового полка "Казак" рассказал, как выматывает националистов

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир танкового полка с позывным "Казак" рассказал, как выматывает националистов, не давая им провести ротацию.

Фото: Вадим Савицкий

Для этого полк использует ночные атаки на практически бесшумных танках, артиллерию и спецназ с комплексом "Ирония".

Командир рассказал, что у него есть один батальон на Т-90 "Прорыв". Он описал эти танки как "идеальные машины" с отличными прицелами и тепловизорами. В рамках их ночных операций танки становятся незаметными благодаря отдельным дизельным генераторам. Это позволяет им работать без лишнего шума.

Он также рассказал телеканалу "Звезда", что их команда тщательно отслеживает ротацию ВСУ и работает по ним, не давая боевикам возможности смениться. Казак добавил, что все маршруты, по которым ВСУ раньше спокойно перемещались, стали для них опасными. Боевикам теперь приходится каждый раз прокладывать новые маршруты.

"Но мы эти маршруты выявляем и поражаем", — подытожил командир.