Вооружённые силы Российской Федерации до конца текущего года сформируют два военных округа: Ленинградский и Московский.
Из сегодняшнего заявления заместителя руководителя Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского следует, что в 2023 году будут также сформированы: воздушная и общевойсковая армии, пять дивизий, 26 бригад, Азовский военно-морской район и армейский корпус, сообщает военный эксперт Борис Рожин.
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