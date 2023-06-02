Замглавы генштаба ВС РФ Бурдинский: ВС РФ сформируют в 2023 году два военных округа – Московский и Ленинградский

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации до конца текущего года сформируют два военных округа: Ленинградский и Московский.

Фото: yakutsk.ru

Из сегодняшнего заявления заместителя руководителя Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского следует, что в 2023 году будут также сформированы: воздушная и общевойсковая армии, пять дивизий, 26 бригад, Азовский военно-морской район и армейский корпус, сообщает военный эксперт Борис Рожин.