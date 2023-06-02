Кувейт передал ВСУ небоеготовое вооружение

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Defense News опубликовала на этой неделе статью, в которой проинформировала о состоянии кувейтского вооружения, полученного киевским режимом в минувшем году. Авторы материала пришли к неутешительному выводу о том, что ББМ "Хамви" и гаубицы М777, переданные Кувейтом Украине, были практически в небоеготовом состоянии, отмечает российский военный аналитик Рыбарь.

Фото: Вадим Савицкий

Все шесть М777, а также 25 из 29-ти HMMMV M1167 TOW, находившиеся в распоряжении батальона полевой поддержки 401-й армии Соединённых Штатов в Кэмп-Арифджане, оказались непригодными для эксплуатации в связи отсутствием их должного обслуживания.