Глава Минобороны Британии: у Запада заканчивается оружие, которое можно передать Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Лондона и других союзников Киева заканчиваются запасы военной техники для отправки на Украину, сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, государствам, которые продолжают поддерживать Киев, приходится специально закупать оружие для нужд ВСУ, так как национальные запасы многих стран уже иссякают.

"Мы видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оборонное оборудование", — отметил Уоллес в беседе с корреспондентом The Washington Post.

При этом министр заявил о намерении Лондона и дальше помогать Киеву, несмотря на возникшие сложности. Он также выступил против подталкивания Украины к возобновлению переговоров с Россией.

Ранее политолог Олег Юрин сообщил в интервью Pravda.Ru, что Великобритания играет с огнём и рискует быть втянутой в большой европейский конфликт. Как подчеркнул эксперт, Уоллес продолжает курс бывшего британского премьера Бориса Джонсона, направленный на масштабную поддержку украинской армии.