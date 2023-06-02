Артиллерия ВС РФ ведёт активную контрбатарейную борьбу с ВСУ на севере ДНР

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская артиллерия ведёт активную контрбатарейную борьбу с боевиками ВСУ в северных районах Донецкой Народной Республики.

Фото: скрин Ютуб

В ходе боёв с украинскими артиллеристами применяются в том числе и самоходные пушки 2С5 "Гиацинт". Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на заявление старшего офицера батареи с позывным "Хоккеист".