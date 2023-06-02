Российская артиллерия ведёт активную контрбатарейную борьбу с боевиками ВСУ в северных районах Донецкой Народной Республики.
В ходе боёв с украинскими артиллеристами применяются в том числе и самоходные пушки 2С5 "Гиацинт". Корреспонденты РИА "Новости" пишут об этом со ссылкой на заявление старшего офицера батареи с позывным "Хоккеист".
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