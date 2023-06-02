Телеграм-канал "Миг России" сообщает о том, что в Новосибирске планируют подготовить отряд управления беспилотниками.
Инициатива принадлежит группе компаний, готовой взять на себя обучение и оснащение курсантов с последующей отправкой их в зону проведения СВО на Украине.
Уже в текущем месяце будут набраны инструкторы для обучения отряда управлению беспилотниками-камикадзе. Уже стартовала подготовка специальных аудиторий и тренировочных дронов.
В сентябре курсанты с дронами прибудут на фронт, где, судя по опыту, БПЛА представляют собой одно из эффективнейших инструментов уничтожения врага.
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