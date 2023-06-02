В Новосибирске подготовят отряд управления беспилотниками для отправки в зону СВО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал "Миг России" сообщает о том, что в Новосибирске планируют подготовить отряд управления беспилотниками.

Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

Инициатива принадлежит группе компаний, готовой взять на себя обучение и оснащение курсантов с последующей отправкой их в зону проведения СВО на Украине.

Уже в текущем месяце будут набраны инструкторы для обучения отряда управлению беспилотниками-камикадзе. Уже стартовала подготовка специальных аудиторий и тренировочных дронов.

В сентябре курсанты с дронами прибудут на фронт, где, судя по опыту, БПЛА представляют собой одно из эффективнейших инструментов уничтожения врага.