Скотт Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу контрнаступления

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер объяснил, почему украинская армия не переходит в контрнаступление.

Фото: kremlin.ru

По его словам, главная причина заключается в том, что российские подразделения продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ.

"Любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар самолётов, ракет и артиллерии РФ", — отметил экс-разведчик в эфире U.S. Tour of Duty.

Кроме того, он считает, что Киев не способен собрать необходимое для контрнаступления количество военнослужащих. Как пояснил Риттер, мощная армия РФ будет и дальше пресекать атаки ВСУ.

Ранее Риттер сообщил, что Украина потерпит поражение в противостоянии с ВС РФ в конце лета или начале осени 2023 года. Офицер убеждён: боевой потенциал России позволит ей одержать победу над киевским режимом.