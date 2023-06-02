Офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер объяснил, почему украинская армия не переходит в контрнаступление.
По его словам, главная причина заключается в том, что российские подразделения продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ.
"Любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар самолётов, ракет и артиллерии РФ", — отметил экс-разведчик в эфире U.S. Tour of Duty.
Кроме того, он считает, что Киев не способен собрать необходимое для контрнаступления количество военнослужащих. Как пояснил Риттер, мощная армия РФ будет и дальше пресекать атаки ВСУ.
Ранее Риттер сообщил, что Украина потерпит поражение в противостоянии с ВС РФ в конце лета или начале осени 2023 года. Офицер убеждён: боевой потенциал России позволит ей одержать победу над киевским режимом.
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