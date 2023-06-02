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Скотт Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу контрнаступления

1:02
Силовые структуры

Офицер разведки морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер объяснил, почему украинская армия не переходит в контрнаступление.

Скотт Риттер: удары российской армии по скоплениям ВСУ мешают началу контрнаступления
Фото: kremlin.ru

По его словам, главная причина заключается в том, что российские подразделения продолжают наносить удары по местам сосредоточения ВСУ.

"Любое скопление сил украинцев тут же попадает под удар самолётов, ракет и артиллерии РФ", — отметил экс-разведчик в эфире U.S. Tour of Duty.

Кроме того, он считает, что Киев не способен собрать необходимое для контрнаступления количество военнослужащих. Как пояснил Риттер, мощная армия РФ будет и дальше пресекать атаки ВСУ.

Ранее Риттер сообщил, что Украина потерпит поражение в противостоянии с ВС РФ в конце лета или начале осени 2023 года. Офицер убеждён: боевой потенциал России позволит ей одержать победу над киевским режимом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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