Представителей руководящего аппарата одного из бывших угольных предприятий Донецкой Народной Республики будут судить. Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z" пишет, что должностные лица присваивали медь, которая была получена в процессе разбора находящегося на балансе шахты оборудования.
Общая сумма причинённого материального ущерба составила около 150 тысяч рублей. В ходе следственных мероприятий было установлено, что руководители предприятия намеревались похитить ранее заготовленную медь, общий вес которой превышает 9,5 тонны. Речь идёт о сумме свыше четырёх миллионов рублей.
Фигурантам уголовного дела светит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.
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