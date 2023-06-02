Руководителей бывшего угольного предприятия ДНР будут судить за торговлю медью

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представителей руководящего аппарата одного из бывших угольных предприятий Донецкой Народной Республики будут судить. Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z" пишет, что должностные лица присваивали медь, которая была получена в процессе разбора находящегося на балансе шахты оборудования.

Фото: potokmedia.ru

Общая сумма причинённого материального ущерба составила около 150 тысяч рублей. В ходе следственных мероприятий было установлено, что руководители предприятия намеревались похитить ранее заготовленную медь, общий вес которой превышает 9,5 тонны. Речь идёт о сумме свыше четырёх миллионов рублей.

Фигурантам уголовного дела светит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.