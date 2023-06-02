Бойцы ВС РФ в последние несколько дней активно штурмуют позиции киевского режима на севере и северо-востоке от Купянска, пишет военный аналитик Рыбарь. Эксперт напомнил о том, что вследствие вылазки 15 мая российским военнослужащим успешно удалось закрепиться на противоположном берегу Оскола.
На правом побережье реки разведгруппа армии России атаковала позиции 14 омбр ВСУ под Двуречной. Наряду с атакой с юга артиллерия ВС РФ подвергла массированным обстрелам опорные пункты ВСУ со стороны Таволжанки.
По словам Рыбаря, благодаря выгодному тактическому положению на высоте есть возможность оказывать давление на населённый пункт Двуречная, располагающийся в низине. Там дислоцируются огневые позиции укронацистов, в потому для последующего взятия Купянска в кольцо освободить населённый пункт крайне важно, резюмировал военный аналитик.
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