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Военный аналитик Рыбарь рассказал о мощном штурме ВС РФ на Купянском направлении

1:01
Силовые структуры

Бойцы ВС РФ в последние несколько дней активно штурмуют позиции киевского режима на севере и северо-востоке от Купянска, пишет военный аналитик Рыбарь. Эксперт напомнил о том, что вследствие вылазки 15 мая российским военнослужащим успешно удалось закрепиться на противоположном берегу Оскола.

Военный аналитик Рыбарь рассказал о мощном штурме ВС РФ на Купянском направлении
Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

На правом побережье реки разведгруппа армии России атаковала позиции 14 омбр ВСУ под Двуречной. Наряду с атакой с юга артиллерия ВС РФ подвергла массированным обстрелам опорные пункты ВСУ со стороны Таволжанки.

По словам Рыбаря, благодаря выгодному тактическому положению на высоте есть возможность оказывать давление на населённый пункт Двуречная, располагающийся в низине. Там дислоцируются огневые позиции укронацистов, в потому для последующего взятия Купянска в кольцо освободить населённый пункт крайне важно, резюмировал военный аналитик.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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