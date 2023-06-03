Из заявления первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда РФ Владимира Джабарова следует, что фразу главы Минобороны Британии о захвате Крымского полуострова боевиками ВСУ ни в коем случае не следует воспринимать всерьёз. Джабаров заявил, что "это похоже на анекдот".
Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес ранее выступил с заявлением о том, что Украина способна вернуть Крым под свой контроль уже в текущем году, если иссякнут военные возможности России.
"В стародавние времена такие высказывания напоминали бы свежий анекдот", — говорится в сообщении в телеграм-канале Джабарова.
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