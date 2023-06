Your browser does not support the audio element.

Из заявления первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда РФ Владимира Джабарова следует, что фразу главы Минобороны Британии о захвате Крымского полуострова боевиками ВСУ ни в коем случае не следует воспринимать всерьёз. Джабаров заявил, что "это похоже на анекдот".

Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713