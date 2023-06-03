Представители вооружённых формирований Украины сегодня активно обстреливают приграничные населённые пункты Брянской области.
В субботу, 3 июня, под массированный огонь киевского режима попал Погарский район. Военный аналитик Рыбарь пишет, что на территории Брянской области упали, по меньшей мере, три украинские ракеты, выпущенные из РСЗО. Прилёты снарядов зафиксированы в поле.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли сапёры.
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