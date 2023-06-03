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Боевики ВСУ обстреливают приграничные населённые пункты Брянской области

Силовые структуры

Представители вооружённых формирований Украины сегодня активно обстреливают приграничные населённые пункты Брянской области.

Боевики ВСУ обстреливают приграничные населённые пункты Брянской области
Фото: СмК

В субботу, 3 июня, под массированный огонь киевского режима попал Погарский район. Военный аналитик Рыбарь пишет, что на территории Брянской области упали, по меньшей мере, три украинские ракеты, выпущенные из РСЗО. Прилёты снарядов зафиксированы в поле.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли сапёры.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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