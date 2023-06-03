Киевский режим в настоящее время ведёт массированные обстрелы, прикрываясь многоэтажными домами, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
Украинские военные установили за одним из домов зенитную установку "Шилка", из которой наносят мощные удары по наземным целям.
Позиционные бои под Угледаром не прекращаются. Армия РФ продолжает уничтожать огневые точки и бронированную технику противника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.