Бои в Угледаре: ВСУ ведут огонь под прикрытием многоэтажных домов

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим в настоящее время ведёт массированные обстрелы, прикрываясь многоэтажными домами, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

Фото: anticwar.ru

Украинские военные установили за одним из домов зенитную установку "Шилка", из которой наносят мощные удары по наземным целям.

Позиционные бои под Угледаром не прекращаются. Армия РФ продолжает уничтожать огневые точки и бронированную технику противника.