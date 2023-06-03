Боевики ВСУ обстреливают Херсонскую область: погиб глава местной администрации

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим не прекращает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на левом побережье Херсонской области.

Фото: inosmi.ru

В минувшую пятницу, 2 июня, укронацисты выпустили на этом направлении свыше семи десятков снарядов. Под огонь попали девять населённых пунктов региона, сообщает военный аналитик Рыбарь.

Один боеприпас приземлился рядом с проезжей частью дороги в селе Костогрызово. От полученных ранений скончался руководитель местной администрации Юрий Патлатый, проинформировал Рыбарь.