ФСВТС: слова главы Минобороны Британии о российском оружии расцениваются как зависть

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Центрально-городской район Горловки находится под прицелом украинских солдат: ВСУ выпустили 30 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:20 — населённый пункт Леонидовка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО".

Стоит отметить, что ранее украинцы применили ракету комплекса "Точка-У" для обстрела Бердянска.