ВСУ применили 30 ракет из РСЗО для обстрела центра Горловки

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Центрально-городской район Горловки стал мишенью украинских войск: выпущено 30 ракет из РСЗО. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: РБК

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:20 — населённый пункт Леонидовка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО".

Ранее стало известно, что украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска.