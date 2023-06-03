Центрально-городской район Горловки стал мишенью украинских войск: выпущено 30 ракет из РСЗО. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:20 — населённый пункт Леонидовка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 30 ракет из РСЗО".
Ранее стало известно, что украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска.
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