Гладков заявил о работе сил ПВО над Белгородом

Сработала система ПВО на территории Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, добавив, что в настоящий момент оперативные службы уточняют "последствия на земле".
"Над Белгородом сработала наша система ПВО".
Ранее стало известно, что украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.