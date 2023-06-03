Гладков заявил о работе сил ПВО над Белгородом

Сработала система ПВО на территории Белгорода, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, добавив, что в настоящий момент оперативные службы уточняют "последствия на земле".

Фото: РБК

"Над Белгородом сработала наша система ПВО".

Ранее стало известно, что украинцы в военных действиях применяют ракету комплекса "Точка-У", чтобы ликвидировать мирных жителей Бердянска.