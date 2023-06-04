Артиллеристы первого армейского корпуса Южной группировки российских войск успешно сорвали попытку ротации украинских подразделений на опорном пункте под Авдеевкой. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Ракетная бригада в свою очередь уничтожила склад с боеприпасами укронацистов под населённым пунктом Дружковка. На Александро-Калиновском направлении авиация нанесла массированный удар по пункту временной дислокации третьего батальона 24-й мехбригады ВСУ, заявили в оборонном ведомстве.
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