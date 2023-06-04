Южная группировка войск РФ сорвала попытку ротации боевиков ВСУ под Авдеевкой

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы первого армейского корпуса Южной группировки российских войск успешно сорвали попытку ротации украинских подразделений на опорном пункте под Авдеевкой. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: yakutsk.ru

Ракетная бригада в свою очередь уничтожила склад с боеприпасами укронацистов под населённым пунктом Дружковка. На Александро-Калиновском направлении авиация нанесла массированный удар по пункту временной дислокации третьего батальона 24-й мехбригады ВСУ, заявили в оборонном ведомстве.