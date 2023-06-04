Командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский информирует о попытке прорыва украинских войск на Великоновосёлковском направлении.
Сегодня, 4 июня, в первой половине дня ВСУ достигли тактического успеха, сгруппировав ударный кулак. Противник понёс ощутимые потери, но смог забрать одну позицию.
"Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения", — пишет Ходаковский.
Комбат отмечает, что действия ВСУ на севере и юге не являются "контрнаступом", но силы на участок могут быть переброшены.
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