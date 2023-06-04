Комбат "Востока" Ходаковский заявил о попытке прорыва войск ВСУ и группировке ударного кулака

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский информирует о попытке прорыва украинских войск на Великоновосёлковском направлении.

Фото: vk.com

Сегодня, 4 июня, в первой половине дня ВСУ достигли тактического успеха, сгруппировав ударный кулак. Противник понёс ощутимые потери, но смог забрать одну позицию.

"Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения", — пишет Ходаковский.

Комбат отмечает, что действия ВСУ на севере и юге не являются "контрнаступом", но силы на участок могут быть переброшены.