Симоньян: Война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян высказалась о призыве присоединить Харьков к Белгородской области с целью прекратить обстрелы приграничных территорий РФ.

Фото: https://www.sq.com.ua/

Главред RT считает идею о присоединении Харькова к Белгородчине не очень удачной.

"Тогда же будут обстреливать Харьков, а Харьков будет Россией", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Она отметила, что выход у России в таком случае один — "надо идти до Польши". После этого, по мнению Симоньян, поляки будут обстреливать "наш Львов", что является "casus belli" для войны НАТО с РФ. Такой сценарий журналистка считает нереалистичным.

"Война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. После этого воевать уже будут динозавры через миллионы лет, когда на Земле возобновится жизнь", — выразила Симоньян своё мнение.

Ранее Маргарита Симоньян шаг за шагом описала механизм, который ведёт общество к гражданской войне.