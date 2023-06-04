Маргарита Симоньян высказалась о призыве присоединить Харьков к Белгородской области с целью прекратить обстрелы приграничных территорий РФ.
Главред RT считает идею о присоединении Харькова к Белгородчине не очень удачной.
"Тогда же будут обстреливать Харьков, а Харьков будет Россией", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что выход у России в таком случае один — "надо идти до Польши". После этого, по мнению Симоньян, поляки будут обстреливать "наш Львов", что является "casus belli" для войны НАТО с РФ. Такой сценарий журналистка считает нереалистичным.
"Война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. После этого воевать уже будут динозавры через миллионы лет, когда на Земле возобновится жизнь", — выразила Симоньян своё мнение.
Ранее Маргарита Симоньян шаг за шагом описала механизм, который ведёт общество к гражданской войне.
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