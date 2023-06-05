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В Госдуме России убеждены, что контрнаступление киевского режима станет ужасным концом для Украины

Силовые структуры

Депутат Государственной думы России от Крыма Леонид Бабашов предупредил киевский режим о последствиях контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме России убеждены, что контрнаступление киевского режима станет ужасным концом для Украины
Фото: https://minvr.gov.ru/upload/iblock/

По словам законодателя, это станет началом "скорого и ужасного конца" для Украины.

Кроме того, действия киевских властей приведут к тому, что пострадают мирные граждане Украины, в ВСУ понесут огромные потери.

Бабашов также отметил, что контрнаступление анонсировалось уже несколько раз за последние восемь месяцев, однако Киев постоянно находил причины, чтобы его отложить.

Тем не менее, уверен законодатель, президент Украины Владимир Зеленский больше не может переносить контрнаступление, так как ему необходимо отчитываться перед хозяевами из США.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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