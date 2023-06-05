Балтийский флот РФ приступил к оперативным учениям

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Балтийский флот приступил к оперативным учениям, в которых принимают участие свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Фото: Вадим Савицкий

Маневры проводятся согласно плану подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 года. Командует учениями вице-адмирал Владимир Воробьев. Мероприятия продлятся до 15 июня.

В ходе учений будут задействованы до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.