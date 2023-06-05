Резников: Украина не планирует использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев откажется от использования истребителей F-16 в ходе летнего контрнаступления. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Фото: ua-rating.com

По его словам, украинская армия намерена задействовать всё наземное оборудование в наступательной операции.

В эксклюзивном интервью NHK он отметил, что боевые самолёты F-16 "не изменят правила игры" этим летом в зоне конфликта.

Как пояснил министр, на обучение украинских пилотов уйдёт много времени. Кроме того, Киеву придётся договариваться с партнёрами о привлечении инженеров для обслуживания истребителей, уточнил Резников.

Он также подчеркнул: Украина будет готова к применению F-16 осенью или зимой 2023 года.

Ранее обозреватели Bloomberg заявили, что боевые самолёты F-16 уязвимы перед новейшей техникой ВС России.