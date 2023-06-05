Киев откажется от использования истребителей F-16 в ходе летнего контрнаступления. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, украинская армия намерена задействовать всё наземное оборудование в наступательной операции.
В эксклюзивном интервью NHK он отметил, что боевые самолёты F-16 "не изменят правила игры" этим летом в зоне конфликта.
Как пояснил министр, на обучение украинских пилотов уйдёт много времени. Кроме того, Киеву придётся договариваться с партнёрами о привлечении инженеров для обслуживания истребителей, уточнил Резников.
Он также подчеркнул: Украина будет готова к применению F-16 осенью или зимой 2023 года.
Ранее обозреватели Bloomberg заявили, что боевые самолёты F-16 уязвимы перед новейшей техникой ВС России.
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